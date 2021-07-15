ЖКХ

Программа капремонта в Псковской области пока двигается тяжело - Константин Цицин

Программа капремонта в Псковской области пока двигается тяжело, сказал генеральный директор, председатель правления государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ - Константин Цицин, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Сегодня, 15 июля, в администрации Псковской области прошло совещание губернатора по вопросам модернизации коммунальной инфраструктуры и расселения из ветхого и аварийного фонда.

По словам Константина Цицина, в 2021 году в регионе запланировано проведение 1215 работ в рамках капремонта в 563 домах. На эти работы предусмотрены средства в размере 1 млрд 360 млн рублей, при этом контракты заключены на 720 млн, что составляет около 52%.

«Это значит, что опять появятся дома, где капремонт будет не выполнен. Сейчас у нас 354 таких дома, могут добавиться и еще. Надо поставить задачу, чтобы контракты в ближайшее время были все заключены», - отметил он.

Константин Цицин также напомнил, что к 2024 году должны быть заменены 377 лифтов. При этом запланирована замена только половины от этого числа.