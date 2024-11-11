Недвижимость

Борис Елкин: Часть новостроек в Пскове уже возводят по новым требованиям

Ряд строящихся многоквартирных домов в Пскове уже возводят по новым стандартам, хоть их проектирование велось до принятия реформы о новых требованиях к проектированию многоквартирных домов и придомовых территорий, так как с застройщиками была проведена работа заранее. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в программе «Эхо города» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Если мы говорим о существующих многоквартирных домах или тех, у кого уже выдано разрешение на строительство, но объект еще строится, конечно, там никаких изменений не будет. Но, чуть-чуть забегая вперед, скажу, что этот документ мы не за один день разрабатывали, и тут большое участие принимало правительство Псковской области и Шапкин Евгений Юрьевич, главный архитектор области», - заметил глава города.

Новостройки, которые уже возводятся по устаревшим планам, реформа не затронет, она будет направлена на проекты, которые будут разрабатываться после. Но глава Пскова рассказал, что с рядом застройщиков принимаемые изменения проговорили заранее. И застройщики скорректировали и согласовали планы с учетом будущих изменений, таким образом, они будут им соответствовать.

«На части территории Псковского района это тоже уже отрабатывалось. Есть некоторые объекты, которые начали строиться до принятия этого документа, но проектировались, исходя из новых правил. То есть мы говорим о том, что это была долгая, кропотливая работа, к которой мы готовились продолжительный период времени. Но понимая, что эти изменения будут в перспективе введены, мы уже с застройщиками это проговаривали, поэтому ряд объектов, которые в данный момент строятся, будут уже соответствовать этим требованиям», - подытожил Борис Елкин.

Напомним, в Пскове начинают действовать требования к архитектурно-градостроительному облику зданий.Как новые правила повлияют на вид городских улиц, читайте в материале по ссылке ниже.