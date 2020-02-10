Политика

Виталий Федоров возглавит псковское реготделение «Справедливой России»

Генеральный директор АО «Псковский завод радиодеталей «Плескава» Виталий Федоров в ближайшее время возглавит псковское реготделение «Справедливой России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил нынешний руководитель регионального отделения Олег Брячак.

«Мой статус банкрота будет длиться еще один год и один месяц. Глава регионального отделения КПРФ Петр Алексеенко и его соратник Аркадий Мурылев в связи с этим могут создать определенные сложности. Например, могут не утвердить и снять кандидатов из нашего утвержденного списка для волостных выборов. Для партии есть риски в этом плане. Я очень ответственно отношусь к своей партийной работе. Поэтому ни в коем случае не могу допустить такую оплошность, как снятие списков кандидатов и так далее. Поэтому было принято решение, чтобы избежать этих рисков, чтобы я на какое-то время оставил пост председателя. Партийным руководством московским в свою очередь принято решение назначить председателем реготделения Виталия Федорова, как одного из самых ответственных и давних членов нашей партии», - прокомментировал он.

Олег Брячак напомнил, что Виталий Федоров является членом «Справедливой России» с 2006 года. «За это время он зарекомендовал себя как ответственный порядочный человек, поэтому ему доверена такая должность», - добавил справедливоросс.

«Я остаюсь в партии и чем занимался, тем и буду заниматься: и партийным строительством, и помощью людям и так далее. В моих обязанностях ничего не меняется. Я остаюсь со своей партией. Я очень уважаю нашего лидера, Сергея Михайловича Миронова, и ни в коей мере я не имею права подвести его и всю нашу партийную структуру. Любое решение партийного руководства для меня является обязательным к исполнению. Я его не обсуждаю», - заключил Олег Брячак.