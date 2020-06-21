Происшествия

В Великих Луках пропала 44-летняя женщина

В Великих Луках разыскивается местная 44-летняя жительница Жерихова Татьяна Ивановна.

Как сообщает местный поисковый отряд «След», женщина вышла из дома улица Водная, 43 (район Рябики) 20 июня 2020 года около 14.00. Сланцы были найдены у воды.

Фото: https://vk.com/sled_poisk

«В настоящий момент волонтёры планируют спустить на воду лодку и осмотреть дно, - отмечается в сообщении, размещенном в официальной группе отряда во ВКонтакте. - Если ничего не найдём до темноты, то на завтра нужен будет человек с лодкой».