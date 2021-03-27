Губернатор поблагодарил медиков за спасение из огня пациентов псковской горбольницы

Губернатор Михаил Ведерников поблагодарил сотрудников Псковской городской больницы, которые смогли вовремя эвакуировать пациентов при пожаре.
По его словам, как только сработала сигнализация, они моментально локализовали очаг возгорания и начали проводить эвакуацию. Всего из отделения пульмонологии вывели 34 человека. Всем пациентам была оказана помощь медиков, затем их распределили по другим отделениям больницы.
Напомним, сообщение о возгорании в палате пульмонологического отделения горбольницы поступило 26 марта около 3.00. В результате пострадали два человека, один из которых позже скончался. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении одного из пострадавших.