Происшествия

Губернатор поблагодарил медиков за спасение из огня пациентов псковской горбольницы

Губернатор Михаил Ведерников поблагодарил сотрудников Псковской городской больницы, которые смогли вовремя эвакуировать пациентов при пожаре.

«В ночь с четверга на пятницу в пульмонологическом отделении Псковской городской больницы едва не случился полномасштабный пожар. Страшных последствий удалось избежать благодаря смелости тех, кто дежурил той ночью. Это постовые медсестры Любовь Герасимова и Светлана Шашнева и две санитарки, Любовь Смирнова и Дарья Тимофеева. Причем Дарья – еще и студентка Псковского медколледжа, которая пришла помогать в больницу во время пандемии и работает до сих пор», - рассказал глава региона в своем инстаграм-аккаунте.

По его словам, как только сработала сигнализация, они моментально локализовали очаг возгорания и начали проводить эвакуацию. Всего из отделения пульмонологии вывели 34 человека. Всем пациентам была оказана помощь медиков, затем их распределили по другим отделениям больницы.

«Эти девушки – настоящие герои, которые своими грамотными и оперативными действиями спасли своих пациентов. Спасибо им за смелость, неравнодушие и отвагу!» - заключил Михаил Ведерников.

Напомним, сообщение о возгорании в палате пульмонологического отделения горбольницы поступило 26 марта около 3.00. В результате пострадали два человека, один из которых позже скончался. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении одного из пострадавших.