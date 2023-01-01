Происшествия

Пьяный россиянин угнал карету скорой помощи, чтобы покатать подруг

Пьяный мужчина угнал автомобиль скорой помощи и катался на нем по Екатеринбургу.

Медики приехали на вызов к девушке, которой пьяный мужчина разбил голову. По словам очевидцев, горожанин начал драку с водителем, вытащил его из машины и сам сел за руль, сообщает местное издание e1.ru.

Кроме угонщика в машине еще находились его подруги с которыми он и поехал кататься по городу, включив спецсигналы. Медики вызвали полицию.

Спустя некоторое время правоохранители задержали неадекватного мужчину и доставили его в отделение. Полиция занимается расследованием инцидента.