Происшествия

Псковичка 1 января отказалась госпитализировать сына и получила штраф

34-летнюю жительницу Псковского района привлекли к уголовной ответственности за применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (часть 1 статьи 318 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Днем 1 января сотрудники полиции выехали по вызову фельдшера скорой помощи. Медработник сообщила правоохранителям о малолетнем, который находился «в социально опасном положении» в квартире многоквартирного дома в деревне Соловьи Псковского района.

По прибытии в квартиру было установлено, что родители малолетнего ребенка находились в состоянии алкогольного опьянения, а ребенок нуждался в госпитализации в медицинское учреждения. Злоумышленница, не желая помещения ее малолетнего сына в медицинское учреждение, воспрепятствовала законным требованиям сотрудников полиции, с силой схватила инспектора ПДН ОМВД России по Псковскому району за плечо и волосы, ударила рукой по спине, тем самым применила насилие.

По итогам рассмотрения дела суд с учетом позиции государственного обвинителя, наличия ряда смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.