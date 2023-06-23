Двоих великолучан наказали за кражу денег из аптеки в Пыталово

Двоих жителей города Великие Луки, мужчин 1988 года рождения, привлекли к уголовной ответственности за кражу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пыталовского района.
В мае 2021 года мужчины решили украсть деньги из аптеки в Пыталово. Один из злоумышленников отвлек продавца аптеки, в то время как второй через окно для оплаты товара просунул руки к кассовому аппарату, откуда похитил свыше 16 тысяч рублей.
Пыталовский районный суд признал подсудимых виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 158 УК РФ, им назначили наказание:
Приговор пока не вступил в законную силу.