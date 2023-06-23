Происшествия

Двоих великолучан наказали за кражу денег из аптеки в Пыталово

Двоих жителей города Великие Луки, мужчин 1988 года рождения, привлекли к уголовной ответственности за кражу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пыталовского района.

В мае 2021 года мужчины решили украсть деньги из аптеки в Пыталово. Один из злоумышленников отвлек продавца аптеки, в то время как второй через окно для оплаты товара просунул руки к кассовому аппарату, откуда похитил свыше 16 тысяч рублей.

Пыталовский районный суд признал подсудимых виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 158 УК РФ, им назначили наказание:

мужчине, отвлекавшему продавца, в виде лишения свободы сроком на 2 года условно;

мужчине, похитившему деньги, в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев. Более строгое наказание обусловлено тем, что в суде также была доказана его вина в совершении семи краж алкоголя и косметики из различных сетевых магазинов, расположенных на территории области.

Приговор пока не вступил в законную силу.