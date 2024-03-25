Происшествия

Дорогу к земельному участку пенсионерки построят в Великих Луках

Администрацию Великих Лук и МУ «УЖКХ» обязали построить дорогу к земельному участку местной пенсионерки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

В 2022 году комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Великие Луки заключил договор аренды земельного участка для индивидуального жилого строительства сроком на 20 лет с местной жительницей.

Однако какой-либо проезд к выделенному земельному участку отсутствовал. Администрация города и МУ «УЖКХ» не принимали меры для обеспечения проезда (обустройства дороги) к земельному участку, отметили в ведомстве.

Великолукский городской суд обязал администрацию города и МУ «УЖКХ» построить дорогу к участку в течении 1 года с момента вступления решения суда в законную силу.