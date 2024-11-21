Происшествия

Военная прокуратура Псковского гарнизона помогла семье пропавшего без вести бойца получить выплаты

Военная прокуратура Псковского гарнизона встала на защиту прав членов семьи участника специальной военной операции из Республики Татарстан. Об этом Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

Выяснилось, что из-за неполных данных в специальной информационной системе родители военнослужащего, который пропал без вести при выполнении боевых задач на территории Донецкой Народной Республики, не могли получать денежное довольствие.

Благодаря вмешательству военной прокуратуры родственникам были перечислены положенные денежные средства. В результате семья получила около 430 тысяч рублей.