Происшествия

Пенсионерку из псковской деревни Крипецкое продолжает искать полиция

ОМВД России по Псковскому району осуществляет розыск Галины Лазаревой, 1959 года рождения, которая 1 ноября 2024 года ушла в лесной массив в районе деревне Крипецкое-1 Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Фото: ОМВД России по Псковскому району

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы, короткая стрижка. Была одета в черную куртку, вязаную шапку, штаны и сапоги темного цвета. С собой был рюкзак.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом 19. Контактные телефоны: 593-300.