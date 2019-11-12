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Почему нет спроса на муниципальные контракты по дорожным работам в Пскове, объяснила Елена Жгут

Заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут высказала свое мнение, почему в Пскове невысокий спрос на муниципальные контракты по дорожным работам. Как 19 ноября она заявила в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM), условия этих контрактов невыгодны для подрядчиков.

«Это невыгодно, и вместе с тем у нас - ограниченно количество организаций, способных выполнять заявленные объемы по дорожным работам, - отметила Елена Жгут. - А когда с нашей аукционной документацией знакомятся подрядчики с других городов, - говорят, что расценки абсолютно не устраивают. Понятно, что иногородним коллегам нужно везти технику и здесь где-то жить».

Замглавы администрации Пскова уточнила, что расценки на работы на территории муниципалитета устанавливают согласно ГОСТа и отведенных бюджетных средств: «Поэтому торговаться с более высокой расценкой мы не можем».