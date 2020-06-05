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На главу Плюсского района составили протокол из-за разбитой дороги Заянье — Шавково

Прокуратура Плюсского района по обращению местного жителя провела проверку соблюдения администрацией Плюсского района законодательства о безопасности дорожного движения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области, в результате установлено, что в нарушение требований федерального закона от №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ГОСТ Р 50597-2017. «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» на автомобильной дороге общего пользования местного значения Заянье - Шавково имелись множественные выбоины и гребенки (деформация дорожной одежды, имеющая вид углубления с плавно очерченными краями).

В связи с этим прокуратур внесла в адрес главы района представление с требованием устранения выявленных нарушений закона. Требования прокурора удовлетворены, необходимые ремонтные работы на дороге произведены.

По материалам прокурорской проверки ОГИБДД МО МВД России «Стругокрасненский» в отношении главы Плюсского муниципального района составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.34 КоАП РФ, материалы для рассмотрения направлены в мировой суд.