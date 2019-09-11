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Интерактив: Дорога Заянье - Шавково разрушается большегрузами, и никому нет дела!

Добрый день! Прошу посодействовать. Никаких сдвигов в течение 10 лет.

Плюсский район, дорога Заянье - Шавково!

Идет вырубка леса, скоро просто поля с пеньками будут. Делянки не убираются, все боры выпили. Саженцы не сажают, в делянках ноги сломать можно!

Фуры с лесом все дороги разбили, куда администрация Псковской области смотрит? Человек умрет, а скорой не проехать!

21 век на дворе. Света по нескольку дней нет, связи нет. Что творится?

Дети в школу по неделям не ездят в Ляды - автобус не может проехать! Это норма для России!

Я к маме езжу по этим дорогам - других нет, к сожалению. Кто мне будет ремонт машины оплачивать? Налоги я плачу регулярно, но за что?

В мае направляли обращение на сайт губернатора и в прокуратуру, был суд. Должны были отремонтировать дорогу, но ничего не делают. В начале ноября направила новое обращение в область, на что председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин ответил, ссылаясь на информацию районной администрации: «в текущем году были выполнены работы по восстановлению профиля и ровности песчано-гравийного покрытия с добавлением нового материала на наиболее разрушенных участках дороги», «однако в связи с тем, что по этой дороге ездит большегрузная техника, перевозящая лес, поддерживать дорогу в удовлетворительном состоянии в рамках средств бюджета не представляется возможным».

А еще председатель комитета ответил, что администрация Плюсского района направила в адрес полиции письма об усилении контроля и предупреждения незаконной деятельности пользователями тяжеловесного транспорта.

Вот и все. По существу вопрос не решен.

Губернатору писала в Instagram 5 ноября - сказали, что вопрос рассматривают, он находится на контроле.

Помогите, уж не знаем, куда обращаться!

С уважением, Оксана Юрьевна