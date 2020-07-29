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Реконструированный участок трассы к границам Прибалтики и Белоруссии открыли в Ленобласти

Реконструированный обход Гатчины открыли на трассе Р-23 «Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь» в Ленинградской области 7 августа.

Расчетная скорость движения на трассе Р-23, которая обеспечивает выход Петербурга и Ленинградской области в Белоруссию, Украину и страны Прибалтики, составляет 120 км/ч, пропускная способность реконструированной трассы - около 100 тыс. автомобилей в сутки.

При этом интенсивность движения в пиковые дни на трассе достигает 80 тысяч машин в сутки, пишет «Интерфакс Северо-Запад». Реконструкция участка позволила ликвидировать существовавшее «бутылочное горлышко» на границе двух субъектов, улучшить транспортную доступность Гатчины и ближайших населенных пунктов, а также сократить временные затраты пользователей дороги.

Длина реконструированного участка составляет 10,633 км. В рамках проекта построили пять путепроводов, в том числе два через железнодорожные пути, и три в составе транспортных развязок.

По краям и по оси дороги установлены барьерные ограждения, нанесена разметка из термопластика, установлены дорожные знаки и смонтированы линии наружного освещения.

Реализация проекта реконструкции трассы стартовала в 2014 году. В 2017 году был открыт построенный участок Р-23 длиной 12,441 км в обход населенных пунктов Зайцево, Ижора, Большое Верево, Малое Верево и Вайя.