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Более 2 млн рублей направят на ремонт моста через реку Суковка в Дновском районе

На ремонт моста через реку Суковка в деревне Скугры Дновского района направят более 2 млн рублей. Соответствующая документация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит расчистить русло реки и откосы насыпи от кустарника и камней, отремонтировать проезжую часть, пролетные строения и опоры, укрепить конусы, установить силовое ограждение и знаки, покрасить перила.

Срок гарантии на эксплуатацию барьерного ограждения проезжей части на подходах составит 5 лет, а искусственного сооружения - 8 лет.

Начальная (максимальная) цена контракта - 2 млн 156 тысяч 50 рублей. Финансирование работ пройдет за счет денежных средств бюджета муниципального образования «Дно».

Аукцион по определению подрядчика состоится в электронной форме 20 октября. Срок выполнения работ - в течение 30 дней после подписания контракта.