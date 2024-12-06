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Вопрос о ремонте дороги в Куньинском районе обсудят в правительственном комитете

Вопрос о ремонте автодороги Кудряницы — Курово в Куньинском районе обсудят в профильном комитете областного правительства. Такое решение приняли депутаты Псковского областного Собрания на согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Дорога является связующим звеном для жителей и туристов, также она связывает Куньинский район с федеральной трассой М-9 "Балтия". Помимо этого, там проходят автобусные маршруты, есть ряд социальных объектов. На территории района есть две базы отдыха. Планируется газификация», - рассказал депутат Олег Савельев.

Для ремонта этого участка дороги требуется 72 млн рублей.

«Подобный вопрос нужно сначала вынесли на профильный комитет. Потому что нужно понимать, откуда эти деньги снять. Если здесь мы их добавим, то откуда-то нужно их взять. Я прекрасно понимаю, что дороги нужны. Давайте сначала обсудим это со Станиславом Яновичем (Стармолотовым, председателем комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области - ред.)», - ответил ему заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, глава бюджетного комитета Александр Братчиков.