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АвтоМир / За рулём

«Дневной дозор»: Алкоголь за рулем

11.12.2024 11:32|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: Алкоголь за рулем. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Проблема употребления алкоголя за рулем в России имеет давнюю историю. В разное время порог дозволенного законом содержания спирта в крови изменялся. По действующему законодательству допустимо содержание алкоголя в крови водителя не больше 0,3 промилле — 0,3 г спиртного на литр крови. Примерно такое количество будет в организме водителя весом до 70 кг, выпившего 300 миллилитров пива. При этом для вынесения наказания нет разницы, насколько превышен разрешенный порог. Выпил нарушитель бокал пива или бутылку водки — наказание будет одинаковым.

Столкновение двух автомобилей Lada и BMW, которое произошло у дома №26 на Рижском проспекте в Пскове в минувшие выходные, в очередной раз актуализировало общественную дискуссию по данному вопросу. По словам очевидцев, у водителя BMW, одного из участников этого резонансного ДТП, выявлены признаки алкогольного опьянения. Многие задаются вопросом, признаки — это сколько? Легкий запах алкоголя, или водитель вывалился из авто и не способен стоять на ногах?

Сегодня нарушители рассуждают так: раз нет разницы для инспектора и суда, зачем ограничивать себя в объемах выпитого? Иной бы и остановился на бокале пива, спокойно доехал до дома, не создавая опасности окружающим. Но пьет до «тяжелых промилле» — терять ведь уже нечего, кроме водительских прав. А потом едет так, что не видит ничего перед собой.

Сразу оговоримся: тема эта - дискуссионная. Но многие страны, основываясь на серьезных исследованиях, пришли к выводу, что правильнее немного «отпустить поводок» и разрешить алкоголь за рулем в небольших дозах. Как правило, речь о бокале пива или вина. Такие объемы не влияют на стиль вождения, а многие выпьют бокал и не станут брать второй.

При этом уровень «пьяной аварийности» в этих странах не превышает средние европейские показатели. Есть и другая статистика — по странам с «нулевой толерантностью» к алкоголю, где ДТП по вине пьяных водителей случаются с пугающей регулярностью.

Нужно ли изменить минимально разрешенный порог содержания алкоголя в крови? Если да, в какую сторону? Об этом в программе «Дневной дозор». 

Допустимая норма алкоголя в крови — 0,3 промилле, что соответствует 0,16 мг спирта на литр выдыхаемого воздуха, подтверждает старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову капитан полиции Юлия Фёдорова. Превышение этой нормы ведет к штрафу и лишению прав. За пьяную езду лишают прав на два года и выписывают штраф 30 000 рублей. Если следствием того, что автомобилист сел за руль подвыпившим, станет нанесение тяжкого вреда здоровью или гибель человека, водитель точно лишается прав на 3 года. Однако это лишь меньшее из наказаний: кроме административной водителю грозит ещё и уголовная ответственность за вождение в нетрезвом виде. Если водитель по каким-либо причинам не хочет проходить тестирование на месте, инспектор обязан отправить его в специальное медицинское учреждение. А вот медосвидетельствование в специальном учреждении – это серьезно. За отказ от сдачи анализов водители могут быть привлечены к административной ответственности, подчеркнула Юлия Федорова.

Фото: Псковский филиал Университета ФСИН России

«Конечно, самое серьёзное ДТП — это ДТП, в котором пострадали и погибли люди. За 11 месяцев текущего года на территории города Пскова произошло 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди, с участием водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения».

В людях нужно воспитывать культуру употребления алкоголя. Разрешенный законом уровень алкоголя в крови можно поднять до бокала вина, что вполне допустимо. В странах Прибалтики нередко водители могут позволить себе выпить бокал вина в обед или на ужин, что никак не влияет на управление автомобилем по статистике и результатам проводимых исследований, нет повода в них сомневаться, считает депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов.

«Очень много времени провел в автопутешествиях. Практически исколесил всю Европу. И кругом допустимо бокал пива, бокал вина. Это является неотъемлемой частью  трапезы в ресторане или другом месте общественного питания. Это вполне обыденное явление, и люди обычно относятся к нему спокойно. Не как к алкогольному продукту, а как к составляющему. Если они пришли в ресторан, в кафе, любую систему общепита, то чашку кофе выпить, бокал вина – это как бы обыденно и нормально».

Не разделяет полностью мнение нашего предыдущего эксперта председатель Псковского городского отделения «Союза борьбы за народную трезвость» Константин Недосвитий. За пределами нашей страны есть разные примеры борьбы с пьянством за рулем. Наряду с теми государствами, где сквозь пальцы смотрят на водителя, который выпил бокал пива, есть и те, где за вождение в нетрезвом виде грозит не только штраф, но и помещение автомобиля на штрафстоянку. Чем больше законодательство будет позволять людям, тем больше они будут этим пользоваться. Ограничения должны быть максимально жесткими и суровыми, промилле не должны превышать 0. Вождение автомобиля даже просто в нездоровом состоянии - это уже рассеянное внимание и реакция, что тогда говорить про алкоголь, который сильно воздействует на человека?

«Для решения проблемы необходимо применять комплекс мер, включающий в себя не только запретительные и разъяснительные мероприятия, но и пропаганду здорового образа жизни. Важно информировать людей о последствиях употребления алкоголя для человека, семьи и общества. Кроме того, необходимо ограничивать. Больше, дальше. Молодежь надо ориентировать выходом на абсолютно трезвую жизнь, которая исключает все те последствия, которые несет за собой употребление алкоголя. Надо не забывать, что алкоголь — это одно из наркотических веществ, признанное Всемирной организацией здравоохранения. И во многих странах он просто запрещен наравне с другими наркотиками».

По словам активиста движения «Убитые дороги», ведущего программы «ГорДозор» на ПЛН FM Николая Мелькова, бывают случаи, когда у человека прибор показывает содержание алкоголя в крови выше 0 промилле, но необязательно это нарушители. Но среди водителей есть и те, кто полагается на минимальные шансы, что их поймают, и спокойно садятся за руль пьяными.

«Следует отметить, что в нашем обществе уровень ответственности крайне низок. Он практически на нуле. Сотрудников Госавтоинспекции вы часто видите на дорогах? Если люди знают, что вероятность того, что их поймают, крайне мала, они не боятся и садятся за руль, зная, что шанс быть пойманным невелик. В некоторых странах предпринимались попытки введения алкозамков. Однако и в этом случае можно найти способы обхода системы. Например, можно попросить своего непьющего друга подуть в алкозамок вместо водителя. После этого автомобиль заведётся и поедет. Прежде всего, необходимо заниматься профилактикой и контролем, который у нас практически отсутствует».

Бизнесмен Денис Иванов считает, что практика показала: уменьшение или увеличение порога допустимого содержание алкоголя в крови на тех, кто «подружился с зеленым змием», не особо влияет. Все сводиться к одному: есть ли у человека зависимость. В этом случае он сядет пьяным за руль и ему «море будет по колено». Поэтому действующая жесткая норма в законодательстве - это правильное решение.

«Очень хорошая история: вообще не употреблять алкоголь. Можно сказать, что в молодости всё кажется весёлым и беззаботным, но с возрастом приходит понимание того, что употребление алкоголя негативно влияет на когнитивные способности, замедляя реакцию. Например, для моей работы - это очень мешает. Что касается употребления алкоголя вообще за рулём, конечно, это плохо. Почему? Потому что покажите мне русского, который знает свою меру. Если человек пьёт, то он пьёт. Или он вообще не пьёт. У нас как бы диаметрально противоположные в основном представления об алкоголе. Посмотрите вокруг на знакомых: или пьют, или вообще не пьют».

Мнения сегодняшних экспертов разделились. Кто-то считает, что для человека, который не употреблял алкоголь, 0,0 промилле - это совершенно нормальное состояние организма, но некоторые продукты действительно повышают уровень алкоголя в крови. Если на упаковке написано, что товар даже в малых количествах содержит спирт, то лучше от него отказаться. Не стоит употреблять безалкогольное пиво. Квас также «опасен», как и кумыс. Поэтому небольшое превышение промилле в разумных приделах должно быть, чтобы не страдали люди, принимающие некоторые препараты, или имеющие определенные проблемы со здоровьем. Нашлись среди наших собеседников и те, кто считает, что российским законотворцам следовало бы присмотреться к опыту других стран и поднять минимально разрешенную планку содержания алкоголя в крови. Другие же эксперты считают, что алкоголь и вождение автомобиля — абсолютно не совместимы, и можно было бы вернуться к нулевой планке разрешенного законом содержания спирта в крови.

Виктория Семенова

Теги: #пьяный за рулем #алкоголь #Дневной дозор
Источник: Псковская Лента Новостей
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