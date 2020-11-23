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Переезд на улице Малышева закроют в Великих Луках 26 ноября

В Великих Луках на несколько часов закроют переезд на улице Малышева. Об этом Новосокольническая дистанция пути известила горожан, автотранспортные организации города и Великолукского района.

Переезд №26Г (по улице Малышева) будет закрыт для движения автотранспортных средств 26 ноября с 10.00 до 16.00. Объезд будет осуществляться по улицам Матвея Кузьмина, Литейной, рассказали Псковской Ленте Новостей в Новосокольнической дистанции пути.

Автомобилистов просят не ставить в указанное время личный транспорт на улице Литейной и учесть эту информацию при планировании маршрутов передвижения.