Переезд на улице Малышева закроют в Великих Луках 26 ноября

В Великих Луках на несколько часов закроют переезд на улице Малышева. Об этом Новосокольническая дистанция пути известила горожан, автотранспортные организации города и Великолукского района.
Переезд №26Г (по улице Малышева) будет закрыт для движения автотранспортных средств 26 ноября с 10.00 до 16.00. Объезд будет осуществляться по улицам Матвея Кузьмина, Литейной, рассказали Псковской Ленте Новостей в Новосокольнической дистанции пути.
Автомобилистов просят не ставить в указанное время личный транспорт на улице Литейной и учесть эту информацию при планировании маршрутов передвижения.