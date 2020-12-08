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В Великих Луках спецтехника брошена на борьбу с гололедом с раннего утра

В Великих Луках с раннего утра работает спецтехника, чтобы справиться с гололедом. 11 декабря местные жители пожаловались, что улицы не обработали и ходить по тротуарам опасно. Как пояснили корреспонденту «МК в Пскове» в МУП УЖКХ администрации Великих Лук, спецтехника работает на дорожных объектах с 6.30.

«Работы стартовали с центральных улиц, далее начнут обрабатывать окраины. Непогода не стала для нас неожиданностью, мы были к ней готовы и оповещали людей о возможности возникновения гололеда, также были готовы и подрядные организации сразу же выйти на улицы. Оперативно обработать все улицы города невозможно, но службы активно работают», - рассказали в городской администрации.

Отметим, в сети появилось видео, которое снял великолучанин. На нем видно, что на дороге - сплошной гололед, который затрудняет передвижение.

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