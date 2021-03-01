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Две автопарковки появятся в Тямше и Родине

Две автопарковки сделают в деревнях Тямша и Родина Псковского района. Соответствующая документация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Так, автопарковка появится возле дома №4 на улице Октябрьской в деревне Тямша, а также возле дома №7а на улице Юбилейной в деревне Родина. Кроме того, на улице Молодежной в деревне Тямша обустроят тротуар площадью 409,5 квадратных метра, там же будет оборудована автобусная остановка.

Площадь автопарковки в Тямше составит 817,2 квадратных метра. Площадь автомобильного покрытия на новой парковке в деревне Родина - 97,5 квадратных метра.

Начальная цена контракта - 2 789 096 рублей. Работы, которые планируется выполнить до 30 июня, проведут за счет бюджета района.