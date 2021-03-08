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Мост в Гдовском районе отремонтируют по решению суда

Деревянный мост через реку Желча на дороге Первомайская – Блянск – Надозерье в Гдовском районе находится в неудовлетворительном состоянии, что угрожает безопасности движения по нему транспорта и пешеходов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Заместитель прокурора района обратился в суд с иском о возложении на администрацию района и администрацию сельского поселения «Полновская волость» обязанности по ремонту моста и приведению его в соответствие требованиям о безопасности дорожного движения.

Суд удовлетворил иск прокурора.