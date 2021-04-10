АвтоМир / Дороги

У дома по улице Юбилейной в Пскове планируют организовать парковку

Глава Пскова Елена Полонская встретилась с жильцами многоквартирного дома по улице Юбилейной, 71 по вопросу организации дополнительных парковочных мест. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

«В нашем городе повсеместно существует проблема парковки машин на зеленой зоне. В вашем дворе совсем недавно была отремонтирована пешеходная дорожка, по которой теперь ездят автомобили, чтобы припарковаться на зеленой зоне, тем самым разрушая дорожку», - отметила Елена Полонская и добавила, что такая парковка еще и загрязняет дороги - в плохую погоду почву размывает, автомашины переносят грязь с зеленой зоны на проезжую часть.

В ходе собрания собственники квартир приняли решение организовать санкционированную парковку на зеленой зоне путем составления протокола и сбора подписей.

Глава муниципалитета напомнила, что для одобрения организации парковки жильцам понадобится 65% подписей, и заверила, что окажет всю необходимую помощь в подготовке документации и отправки ее в управление городского хозяйства администрации Пскова.

«Мы подготовим и распечатаем протокол, листы для голосования. Ваша управляющая компания предоставит реестр собственников, тогда можно будет начинать. Конечный результат будет зависеть только от вас», - заключила Елена Полонская.

Также жители дома по улице Юбилейной, 89 обратились к главе города с проблемой: в их доме периодически прорывает канализационную трубу, из-за чего затапливается подвал и в подъезде стоит неприятный запах.

Елена Полонская на месте связалась с директором МП «Горводоканал» Константином Болотиным. Руководитель горводоканала отметил, что на данный момент сходит донник, поэтому в настоящее время произвести работы не представляется возможным. В связи с этим очистку дворовой канализации запланируют на конец апреля.