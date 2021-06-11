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Схема движения на перекрестке Рижский - Юбилейная в Пскове может измениться

Движение «Убитые дороги» внесло предложение об изменении схем движения на перекрестке Рижского проспекта и улицы Юбилейной в Пскове. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, два предложения общественников были озвучены 15 июня на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения под председательством главы администрации Пскова Александра Братчикова.

Общественники считают целесообразным изменить схему проезда перекрестка Рижский - Юбилейная: сделать 4 полосы при движении от «Ленты». Разрешить движение: с левой полосы только налево, со второй и третьей - прямо, с правой - только направо. При движении в направлении улицы Западной предполагается зафиксировать две полосы.

В ходе обсуждения отмечалось, что сейчас при движении по проспекту от «Ленты» правая полоса почти пустая, в то время как прямо в сторону центра города движется много транспорта. Возникли сомнения по поводу ширины полос. Начальник ОГИБДД по городу Пскову Владимир Папорт заметил, что в случае необходимости размеры могут быть уменьшены. Кроме того, на противоположной стороне перекрестка придется убирать полтора-два метра газона.

Заместитель начальника УГХ Александр Грацкий предложил отложить решение вопроса до августа. Сейчас планируется ремонт Рижского проспекта от Юбилейной до границы города. Рассматривается вопрос уширения проезжей части – от улицы Шестака и далее в сторону перекрестка с Юбилейной. Сейчас необходимо определить наличие сетей в возможном месте проведения работ.

Вторая инициатива «Убитых дорог» - на перекрестке Рижский проспект - Юбилейная ввести дополнительную задержку переключения фаз. В связи с большой протяженностью перекрестка транспортные средства, которые проехали на мигающий зеленый/желтый по улице Юбилейной, заканчивают маневр во время зеленого сигнала для пешеходов. Предложение изучит рабочая группа.