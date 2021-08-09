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Линию электропередач на гдовской дороге перенесут по решению суда

Электросетевую компанию обязали вынести линию электропередач за пределы полосы отвода автодороги регионального значения Леоновщина – Трутнево. Как сообщили в Арбитражном суде Псковской области, ГБУ Псковской области «Управление автомобильных дорог Псковской области» в январе 2020 года при обследовании указанной дороги, расположенной в Гдовском районе, обнаружило, что на обочине, с нарушением нормативных требований по удалению от подошвы насыпи, размещены опоры линии электропередач.

Учреждение потребовало от сетевой организации вынести линию электропередач за полосу отвода. Однако там отказалось исполнить данное требование, ссылаясь на недоказанность размещения линии на конструктивном элементе автодороги.

Учреждение предложило обществу провести комиссионный осмотр территории и расположенных на ней объектов. Электросетевая компания предложение отклонила, сообщив о готовности принять участие в совместном выездном обследовании после завершения неблагоприятной эпидемиологической обстановки в Псковской области.

После безуспешной переписки по этому вопросу учреждение предъявило к сетевой организации иск, в котором просило суд обязать истца вынести линию электропередач за пределы полосы отвода автодороги.

Арбитражный суд Псковской области решением от 26 апреля 2021 года удовлетворил требования истца.

Суд принял во внимание заключение землеустроительной экспертизы, которая подтвердила, что опоры линии электропередач с № 27 по № 41 расположены в полосе отвода автодороги, вынос указанных опор за пределы полосы отвода автодороги возможен.

Суд отклонил аргумент ответчика о том, что расположение объекта электросетевого хозяйства возле полотна дороги не свидетельствует о причинении неудобства истцу в отношении использования имущества. Запрет на размещение в границах полосы отвода автомобильной дороги любых объектов, не предназначенных для ее обслуживания, прямо установлен нормами Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Суд признал также несостоятельными доводы общества о несоблюдении истцом досудебного порядка урегулирования спора, поскольку они опровергаются представленными претензионными письмами.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд постановлением от 2 августа 2021 года оставил решение суда первой инстанции без изменения.