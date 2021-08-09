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Провалившуюся плитку на Рижском проспекте просят отремонтировать псковичи

Контрольный выезд в депутатский округ №8 состоялся во вторник, 10 августа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, в нем приняли участие глава Пскова, депутат городской Думы по округу №8 Елена Полонская, вице-спикер областного Собрания Юрий Сорокин, и. п. начальника управления городского хозяйства Антон Ляугминас, а также представители управляющих организаций и подрядных компаний.

Капитальный ремонт проезжей части Рижского проспекта и пешеходной зоны проводился в прошлом году. Однако не все тротуары удалось отремонтировать. Жители окрестных домов обратили внимание участников выезда на то, что местами на тротуарах провалилась плитка. Из-за этого возникают проблемы с передвижением у маломобильных граждан. Аналогичные трудности создает разрушающееся крыльцо одного из торговых комплексов на Рижском проспекте. Глава города сообщила, что соответствующее обращение с просьбой поспособствовать разрешению ситуации уже направили в администрацию Пскова.

Кроме того, участники контрольного выезда оценили капитальный ремонт междворовых проездов у домов №71 и №81 по улице Юбилейной. В первом случае они указали на недостаточное понижение бордюрного камня и многочисленные сколы на нем. Во втором случае оказалось, что капитальный ремонт произвели не полностью.

И. п. начальника УГХ Антон Ляугминас подчеркнул, что по междворовому проезду у дома №71 проведут претензионную работу с подрядчиком, чтобы он устранил недостатки в рамках гарантийных обязательств. Ремонт проезда у дома №81 предполагается произвести за счет экономии бюджетных средств при заключении муниципальных контрактов.

Последней точкой контрольного выезда стала дворовая территория дома №15 по улице Народной. Местные жители попросили установить дополнительные дорожные знаки «Парковка для инвалидов». Кроме того, они рассказали, что из-за отсутствия оборудованной пешеходной дорожки вынуждены пользоваться для прохода к автобусной остановке «народной тропой», которая во время дождя и гололеда небезопасна для передвижения. Представитель компании-застройщика, возводящей соседний дом, пообещал свое содействие в установке дополнительных дорожных знаков и оборудовании пешеходной дорожки.