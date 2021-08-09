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Круговое движение на улице Кузнецкой в Пскове введут с 30 августа

С 30 августа изменится схема организации движения автотранспорта на пересечении улицы Кузнецкой с улицами Карла Маркса и Плехановский посад с введением на данном перекрестке кругового движения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Фото: https://vk.com/dorogipskova

В администрации города Пскова просят учесть данную информацию при планировании поездок. При движении просят обращать особое внимание на схему организации движения автотранспорта и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.

Решение о введении кругового движения принято на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения 11 августа с участием и. п. главы администрации Пскова Бориса Елкина.

Круговое движение будет организовано с помощью дорожных знаков, разметки и бортового камня. Это временное решение, его приняли, чтобы упорядочить движение на перекрестке. В 2023-2024 годах планируется сделать реконструкцию перекрестка согласно принятому проекту. Планируемая реконструкция здания «Таблетки» под театр кукол не касается параметров перекрестка.

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Сейчас в «часы пик» затруднен выезд с улицы Карла Маркса налево, а также поворот налево с улицы Кузнецкой при движении со стороны Октябрьского проспекта.