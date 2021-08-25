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Еще шесть дворов в Пскове привели в нормативное состояние. ФОТО

Еще шесть проездов отремонтировали в Пскове. Работы выполнило ООО «СпецТрансСервис», сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Двор на Рижском проспекте

Для восстановления транспортно-эксплуатационного состояния участков было отремонтировано дорожное покрытие проездов у дома №16 по улице Западной и дома №69б по улице Коммунальной; у домов №№91, 91а, 95 по Рижскому проспекту; у домов №№ 83, 83а по Рижскому проспекту; у дома №54 по улице Коммунальной и дома № 6а по улице Западной; у домов № 60,64 и №44 по улице Леона Поземского.

Псков, улица Леона Поземского, 44

Большая часть указанных дворов примыкает к популярным городским туристским маршрутам, поэтому особенно важно было привести их в нормативное состояние в максимально короткие сроки. Работы уже прошли приемку, местные жители остались довольны новым асфальтовым покрытием и благоустройством. Качество ремонта также оценил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Псков, улица Коммунальная, 54

Заказчиком выступило управление городского хозяйства администрации города Пскова. Цена контракта составила почти 24 млн рублей.

Псков, улица Западная, 16