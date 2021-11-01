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Шесть новых светофоров появятся в Пскове до конца декабря

Светофорные объекты на пешеходных переходах устанавливают в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Один из подрядчиков – ООО «Спецтехсервис» - уже ведет монтаж оборудования на 4 объектах: у здания Главпочтамта на улице Советской, 9, на пересечении Октябрьского проспекта и Иркутского переулка, на улице Коммунальной, 32, на перекрестке Рижского проспекта и улицы Печорской. Срок выполнения работ - 15 декабря.

Еще одна подрядная организация, ООО «Комсервис», установит два светофора до 20 декабря. Объекты появятся на пересечении проспекта Энтузиастов и Сиреневого бульвара и на перекрестке Октябрьского проспекта с улицей Свердлова.

По решению администрации города светофоры устанавливают для повышения безопасности дорожного движения на нерегулируемых пешеходных переходах. Объекты будут оборудованы кнопкой вызова, чтобы максимально сократить задержку движения автомобилей.

Напомним, ранее исполняющий полномочия главы администрации города Пскова Борис Елкин неоднократно выступал за отказ от практики ликвидации пешеходных переходов. Он подчеркивал, что для снижения аварийности существуют другие технологические решения.

Заказчиком работ выступает управление городского хозяйства администрации города Пскова. Работы проводят в рамках программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».