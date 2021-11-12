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В семи дворах Пскова завершили основные ремонтные работы

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов продолжается в Пскове. Дворы приводят в порядок в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации.

Подрядная организация ООО «Дорожное строительное монтажное управление» завершила основные работы по ремонту территорий у домов №№26б и 6 на улице Розы Люксембург, у дома №20а на улице Красноармейской и у дома №8 на улице Чехова.

Так, у домов №№26б и 6 на улице Розы Люксембург, №20а на улице Красноармейской отремонтировали покрытие проездов, установили новые бортовые камни, отрегулировали высотное положение крышек колодцев, заасфальтировали парковку и тротуары. Во дворе дома №8 на улице Чехова провели устройство покрытий проездов и парковок из асфальтобетонной смеси, заменили плиты и люки, отрегулировали положение крышек люков, установили бортовой камень.

Во дворе домов №62, 66 на улице Леона Поземского, №2 на улице Алексея Алехина также произвели ремонтные работы. Благоустройство осуществляет подрядная организация ООО «Дорожник-2010».

На дворовой территории у дома №66 на улице Леона Поземского отремонтировано дорожное полотно, установлены новые бортовые камни, выполнено устройство тротуара из плитки и парковки с асфальтобетонным покрытием. Во дворах домов №62 на улице Леона Поземского и №2 на улице Алексея Алехина обновили дорожную одежду, бортовые камни, отрегулировали высотное положение крышек колодцев, обустроили парковки с асфальтобетонным покрытием. Также во дворе дома №2 на улице Алексея Алехина заасфальтировали тротуар.

Всего в Пскове силами трех подрядных организаций приводят в порядок 23 двора. Срок завершения всех работ – 30 ноября. Заказчиком работ выступает управление городского хозяйства администрации города Пскова.

Ремонт дворов ведется в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков"» за счет средств субсидии из областного бюджета на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды на 2021 год.