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Последствия ночного снегопада устраняют в Пушкинских Горах

Шесть единиц техники убирают последствия ночного снегопада в Пушкинских Горах. Об этом администрация Пушкиногорского района сообщила в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: администрация Пушкиногорского района / «ВКонтакте»

С последствиями ночного снегопада справляются 2 грейдера, 2 КДМ, 1 трактор, 1 «Бобкэт» Пушкиногорского филиала ГБУ Псковской области «Псковавтодор» и один трактор ЗАО ДСУ «Пушкиногорский».

«В первую очередь расчищаются от снега автобусные маршруты, центральные улицы и тротуары основных направлений движения транспорта и пешеходов. В конечном итоге помощь придет во все места. Борьба со снегом будет продолжена!» - отметили в администрации.