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Участок Рижского проспекта в Пскове временно закрыли для движения транспорта

Участок Рижского проспекта в Пскове временно закрыли для движения автотранспорта сегодня, 19 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Госавтоинспекции Псковской области.

На период времени с 10:00 до 16:00 закрывается часть проспекта от улицы Печорской до улицы Рокоссовского. Причина - проведение работ по демонтажу рекламных конструкций. Объезд будет осуществляться по улицам Печорской, Коммунальной, Рокоссовского и Гаражному проезду.

«Просим учесть эту информацию при планировании поездок, заранее выбирать пути объезда. При движении просьба обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков», - призвали в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в Пскове начался демонтаж вывесок с фасада торгово-развлекательного комплекса на Рижском проспекте, 16.