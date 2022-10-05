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В России решили визуально разделить платную и бесплатную парковки

В России у знаков платной парковки и парковки для инвалидов появится новый облик. Изменения в Правила дорожного движения утвердило правительство РФ, сообщается на сайте кабмина.

В первом случае к традиционной букве P добавится изображение монет. Во втором – рядом с этой буквой разместят стилизованное изображение инвалида-колясочника. Использование знаков в таком виде было апробировано в ходе эксперимента, проводившегося с 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Владимире, Краснодаре и Воронеже.

Ещё одно нововведение – визуальное разделение зон платной и бесплатной парковки. Теперь зоны платной парковки будут обозначаться синими линиями, а бесплатной – белыми. Такая разметка поможет автолюбителям быстрее ориентироваться при выборе парковочного места.