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Ограничение движения большегрузов по дорогам Псковской области перенесли на 20 марта

Временное ограничение движения большегрузов по дорогам Псковской области вводят с 20 марта, оно будет действовать до 18 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

«В связи с устоявшейся отрицательной температурой воздуха введение временного ограничения движения транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Псковской области, с превышением временных предельно допустимых значений нагрузок на оси транспортного средства переносится на период с 20 марта по 18 апреля», - сообщили в профильном комитете.

Дополнительную информацию по условиям проезда в период временного ограничения движения транспортных средств можно получить в организации «Псковавтодор» по телефону: (8-8112) 220-102 (отдел весового контроля).