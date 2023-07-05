Одним из источников формирования дорожного фонда Псковской области станут бюджетные кредиты

Источником формирования дорожного фонда Псковской области станут бюджетные кредиты. Соответствующий законопроект депутаты Псковского областного Собрания поддержали на сессии 6 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Такие кредиты предоставляются Псковской области в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения.
Законопроект вносит изменения в статью 3 закона Псковской области от 3 ноября 2011 года №1107-ОЗ «О дорожном фонде Псковской области».
Депутаты поддержали нововведение единогласно.