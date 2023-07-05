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Одним из источников формирования дорожного фонда Псковской области станут бюджетные кредиты

Источником формирования дорожного фонда Псковской области станут бюджетные кредиты. Соответствующий законопроект депутаты Псковского областного Собрания поддержали на сессии 6 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Такие кредиты предоставляются Псковской области в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения.

«Возможность предоставления указанных бюджетных кредитов предусмотрена частью 41 статьи 9 федерального закона от 21 ноября 2022 года № 448-ФЗ ''О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году'' (вступила в силу 18 марта 2023 года)», - говорится в пояснительной записке.

Законопроект вносит изменения в статью 3 закона Псковской области от 3 ноября 2011 года №1107-ОЗ «О дорожном фонде Псковской области».

Депутаты поддержали нововведение единогласно.