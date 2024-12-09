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«Росгосстрах» в Псковской области помог провести презентацию Chery Tiggo 4 Pro

Псковский филиал «Росгосстраха» стал официальным партнером презентации в регионе китайского кроссовера Chery Tiggo 4 Pro. Презентация модели состоялась в официальном дилерском центре Chery — «Автосалоне 1» Пскова, занимающем лидирующие позиции по продажам автомобилей этой марки в регионе.

Мероприятие собрало немало автолюбителей, в первую очередь тех, кто планирует покупку новой машины. Многие приходили семьями, тем более, что организаторы позаботились о досуге и взрослых, и детей. Для первых устроители презентации провели беспроигрышную лотерею — брендированные призы гости получили в том числе и от «Росгосстраха». Для вторых работала интерактивная площадка с играми и конкурсами. А еще все гости с помощью приглашенных на презентацию специалистов могли самостоятельно создать ароматизатор для салона своего автомобиля.

Руководитель группы партнерских продаж псковского филиала «Росгосстраха» Ольга Щербакова поздравила партнеров с очередной презентацией и пожелала роста бизнеса. Также специалисты филиала рассказывали гостям о продуктах автострахования компании «Росгосстрах» и отвечали на многочисленные вопросы.

Как рассказал директор филиала «Росгосстраха» в Псковской области Николай Басов, страховщик и «Автосалон 1» — многолетние партнеры. «Чтобы защитить финансовые вложения автомобилистов, «Росгосстрах» предлагает широкую линейку страховых продуктов, которые подойдут как для тех, кто покупает машину в кредит, так и для тех, кто полностью оплачивает покупку в автосалоне, — говорит Николай Басов. — В случае непредвиденной ситуации на дороге или во дворе полис каско поможет оперативно получить направление на ремонт и устранить последствия дорожно-транспортного происшествия. И конечно же, обеспечивает финансовую защиту на случай угона».