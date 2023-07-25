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Движение по мосту через реку Шелонь открыли в Дедовичском районе

Автомобильное и пешеходное движение по мосту через реку Шелонь открыли в Дедовичском районе. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава муниципалитета Геннадий Афанасьев.

Фото здесь и далее: Геннадий Афанасьев / «ВКонтакте»

«Приемочная комиссия единодушно приняла выполненные работы ООО "Строительная Компания " Балтийский Берег". Теперь у жителей и гостей Дедовичского района появилась удобная и надежная транспортная коммуникация, соединяющая населенные пункты», - отметил он.

По результатам диагностики, проведенной в 2020 году, мост через реку Шелонь на объездной дороге находился в предаварийном состоянии.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт моста через реку Шелонь в Дедовичском районе завершили в срок