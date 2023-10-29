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Более полумиллиарда рублей потратили на реконструкцию участка дороги в Печорском районе

Масштабная реконструкция 12-километрового участка дороги Гверстонь – Крупп – Кулье в Печорском районе завершена. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Дорога из гравийной стала асфальтовой благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" и госпрограмме Псковской области "Развитие транспортной системы". Также было выполнено переустройство линии электропередач. В четырех населенных пунктах установлены автобусные остановки с освещением, вблизи них сделаны тротуары и пешеходные переходы», - отметил глава региона.

Дорога проходит через населенные пункты Киршино, Ячменево, Кулиско и Дальнево, обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта. «Уверен, местные жители и водители оценят проведенные работы», - продолжил Михаил Ведерников.

Стоимость контрактов составила более 566 млн рублей. «Объект прошел официальную приемку и уже введен в эксплуатацию», - добавил губернатор.