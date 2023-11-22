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ООО «СитиИнвестГрупп» ликвидирует последствия снегопада в Пскове

Сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» ликвидируют последствия первого снегопада этой осени в Пскове сегодня, 23 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

Первая в этом сезоне метель накрыла Псков с ночь с 22 на 23 ноября. Неблагоприятные погодные условия сохраняются в течение дня.

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Проезжую часть, тротуары, мостовые сооружения и территории автобусных остановок от снега в Пскове с раннего утра очищают сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп».

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ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: