ООО «СитиИнвестГрупп» ликвидирует последствия снегопада в Пскове

Сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» ликвидируют последствия первого снегопада этой осени в Пскове сегодня, 23 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.
Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»
Первая в этом сезоне метель накрыла Псков с ночь с 22 на 23 ноября. Неблагоприятные погодные условия сохраняются в течение дня.
Проезжую часть, тротуары, мостовые сооружения и территории автобусных остановок от снега в Пскове с раннего утра очищают сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп».
ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.
Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: