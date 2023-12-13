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Властям в Порховском районе указали на некачественную уборку снега

Прокуратура провела проверку совместно с ОГИБДД ОМВД России по Порховскому району, в ходе которой установили, что очистка дорог и тротуаров от снега не выполнена в установленные сроки, либо выполнена некачественно, с образованием снежных валов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Неудовлетворительное состояние автомобильных дорог и тротуаров нарушает права неопределенного круга лиц, проживающих и пребывающих на территории района на безопасное дорожное движение, отметили в прокуратуре.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратура внесла представления в адрес глав администраций поселений, расположенных на территории района. Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры района.