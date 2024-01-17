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Сотрудники «СитиИнвестГрупп» сняли видео об уборке снега в Пскове

Улицы Пскова от снега продолжают расчищать сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото и видео здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

Сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» занимаются расчисткой улиц и тротуаров от снега, обрабатывают проезжую часть противогололедными материалами, чистят автобусные остановки и мостовые сооружения. О своей работе сотрудники компании сняли видеоролик.

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: