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Участок дороги до экотехнопарка обновили в Островском районе по нацпроекту

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» к нормативу привели гравийную автомобильную дорогу Дуловка – Шабаны в Островском районе. Объект прошел официальную приемку и уже введен в эксплуатацию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фотографии комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Дорожники обновили участок протяженностью 4,7 км, который обеспечивает подъезд к урочищу Халево Палкинского района. В этом населенном пункте ведутся работы по строительству будущего экотехнопарка Псковской области – современного комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами.

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В ходе ремонта специалисты восстановили профиль дороги, выполнили устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси на проезжей части дороги и съездах, отремонтировали водопропускные трубы и укрепили обочины. Также привели в нормативное состояние существующие остановочные и посадочные площадки Гудово и Кожино.

На эти цели было выделено порядка 27 млн рублей из федерального бюджета. Работы выполнила подрядная организация ООО «ДСПМК островская» по контракту с «Псковавтодором».