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Борис Елкин о демонтаже лежачего полицейского на Юбилейной: Мы не добились эффекта, которого хотели

Один из лежачих полицейских на улице Юбилейной в Пскове демонтирован, о причинах такого решения глава города Борис Елкин сообщил в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Один из лежачих полицейских на улице Юбилейной демонтирован. Мы проанализировали ситуацию после установки, и тот лежачий полицейский, который из центра в сторону спальных районов Завеличья, показал эффективность, позволил снизить движение, с Яна Райниса спокойно можно встроиться в поток. С обратной стороны он немного ситуацию поменял, но мы не добились эффекта, которого хотели. Пока принято решение его снять. Проработаем дополнительные механизмы, чтобы совершать левые повороты на Яна Райниса», – рассказал Борис Елкин.

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Он отметил, что «лежачие полицейские» успокоили движение и значительно снизили интенсивность, но очень сложно было поворачивать на улицу Яна Райниса.

«Будем анализировать, смотреть, возможно, принимать дополнительные меры», – добавил глава города.

В дальнейшем на данном участке дороги планируется полноценная реконструкция и круговой перекресток.