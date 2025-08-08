Дефицит неквалифицированных рабочих наблюдается в дорожной отрасли Псковской области

В дорожной отрасли Псковской области наблюдается большая проблема с поиском неквалифицированных рабочих. Об этом сообщил депутат Псковского областного Собрания, куратор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь в программе «Люди труда» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Владимир Кузь уточнил, что сейчас неквалифицированных рабочих сложно найти даже за большие деньги. Из-за вредных привычек граждан наблюдается большая текучка кадров. Раньше большую помощь оказывали строительные студенческие отряды.
«Проблема с кадрами есть не только в строительной отрасли – это и учителя, и медицинские работники, и повара», - добавил гость студии.