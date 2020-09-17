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Жителей Тямши призывают жаловаться на новое расписание автобусов

Жителей Тямши (Псковский район) призывают жаловаться на новое расписание автобусов №116 и №124. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила одна из местных жительниц.

С 3 октября расписания движения автобусов по маршрутам №116 «Вокзал – Тямша» и №124 «Ваулино – Неелово» изменятся, сообщает сайт ГППО «Псковпассажиравтотранс». Информация о новом времени отправления автобусов опубликована на сайте предприятия в разделе «Расписание» (подраздел «Городские маршруты»), а также будет размещена на информационных табличках на остановках.

«Новое расписание составлено крайне неудобно! Особенно для работающих в Пскове граждан, - заявила жительница Тямши в обращении, направленном в редакцию Псковской Ленты Новостей. - К примеру, отмена рейса автобуса №116 в 20:20 лишает жителей деревни Тямша возможности приехать домой после работы. У многих рабочий день до 20.00 часов вечера»

«Обращения в "Псковпассажиравтотранс" по этому поводу не дали никаких результатов. Сотрудница данной организации сказала, хорошее расписание, и с нашими жалобами она не согласна. Огромная просьба ко всем, кто не согласен с расписанием автобуса, звонить в комитет по транспорту 66-41-11 или писать на почту: dorogi@obladmin.pskov.ru. Только общими усилиями мы сможем добиться пересмотра расписания движения автобуса», - призвала жительница Тямши.