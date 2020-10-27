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Организованы дополнительные рейсы автобусов из Пскова в Изборск и Печоры

Организованы дополнительные рейсы автобуса из Пскова в Изборск и Печоры. Как сообщили в ГППО «Псковпассажиравтотранс», со 2 ноября по понедельникам и пятницам будет организованы дополнительные рейсы по маршруту № 126 «Псков-Старый Изборск-Печоры» до Старого Изборска.

Отправление из Пскова от остановки «Рокоссовского» - 6.00 18.00, обратно из Старого Изборска до Рокоссовского – 8.20 20.20.

Также по понедельникам и пятницам организуются дополнительные рейсы по маршруту № 106 «Печоры-Лавры-Старый Изборск» от остановки «Старый Изборск». Отправление из Старого Изборска до Лавров – 6.40 18.40, обратно из Лавров до Старого Изборска – 7.30 19.30.