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Россиянам сделают скидку 90% при переводе машины с бензина на газ

Обновленная программа, которая компенсирует населению траты на перевод автомобилей с бензина на газ, начнет работать с 20 июля, сообщает ТАСС.

Государство субсидирует из бюджета 60% от стоимости переоборудования, а «Газпром» - еще 30% в рамках маркетинговых программ своей дочерней компании «Газпром газомоторное топливо». Таким образом, владельцы автомобилей будут платить лишь оставшиеся 10%.

По задумке властей, переход на газ снизит траты владельца автомобиля на топливо на 60-65%. Речь идет о КПГ (компримированном природном газе), а не о других видах газомоторного топлива: СУГ (сжиженном углеводородном газе) или СПГ (сжиженном природном газе).

По подсчетам заместителя министра энергетики России Антона Инюцына, благодаря использованию КПГ вместо бензина граждане и представители малого и среднего бизнеса смогут сэкономить от 100 до 200 тыс. рублей в год с каждого автомобиля.

«Такая мера может стать эффективным способом поддержки как физлиц, так и субъектов малого и среднего бизнеса, а также самозанятых в нынешний непростой период. Это, например, таксисты, фермеры, которым необходимо много ездить, доставляя свою продукцию потребителям, - словом, все те, у кого в бизнесе достаточно приличную статью расходов составляют транспортные издержки», - говорил он в интервью журналу «Нефть и капитал».

Регионам была поставлена задача до 20 июля обеспечить фактический доступ малого и среднего бизнеса и граждан к мерам поддержки на новых условиях. Инюцын подчеркивал необходимость сделать это без дополнительной бюрократии в формате одного окна, включая участие в маркетинговой программе «Газпрома». Установка и регистрация газобаллонного оборудования должна производиться в течение не более 5 рабочих дней.

«Мы максимально старались продумать механизм, чтобы он не добавлял людям головной боли, не создавал излишней бюрократии. Региональные власти определяют сервисные центры, которые имеют соответствующие сертификаты и отвечают требованиям безопасности. Желающий переоборудовать автомобиль подает заявку в этот центр, оплачивает только ту часть, о которой мы с вами говорили. Все остальное сервис делает ему бесплатно», - описал процедуру замминистра. Он добавил, что возмещением средств у региональных властей будет заниматься сервисный центр, а не их клиенты.