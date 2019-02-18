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За сутки две женщины не справились с управлением и съехали в кювет на дорогах Псковской области

В 07.57 5 марта на 7-м км автодороги Порхов-Успенье в Порховском районе женщина 1957 года рождения за рулем автомашины ВАЗ-2107 не справилась с управлением и съехала в левый кювет по ходу движения. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, в результате ДТП водитель госпитализирована.

В 21.00 5 марта на 301-м км трассы Р-23 в Псковском районе женщина 1968 года рождения - водитель автомашины «Мицубиси Паджеро Спорт» - не справилась с управлением, вылетела в левый кювет и опрокинулась. Водитель получила травмы и была госпитализирована в областную больницу.