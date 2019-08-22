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Губернатор Псковской области контролирует оказание помощь пострадавшим в ДТП пассажирам автобуса Псков - Москва

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял на личный контроль вопрос оказания медицинской помощи пассажирам автобуса «Псков-Москва», попавшим в ДТП. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, об этом губернатор сообщил 22 августа, в сам день аварии.

«По предварительным данным, в ДТП пострадали 8 человек, 6 человек госпитализированы в состоянии средней степени тяжести в Истринскую больницу. Среди пострадавших есть 1 житель Псковской области», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что специалисты Комитета по здравоохранению Псковской области находятся на прямом контакте с Истринской районной больницей, куда доставили пострадавших, а также с Центром медицины катастроф Московской области. Также на случай необходимости прорабатывается вопрос оказания медпомощи жителю Псковской области - участнику аварии на базе лечебных учреждений региона.

Фото предоставлено ГИБДД по Московской области

Напомним, авария с автобусом, который следовал по маршруту «Псков - Москва», произошла в 06.30 на 69 км трассе М-9 «Балтия». Водитель автобуса «Голден Драгон» съехал с проезжей части вправо по ходу движения, в результате транспортное средство опрокинулось. По информации очевидцев, водитель заснул за рулем. Всего в салоне находились 14 пассажиров. Транспортное средство принадлежит частной компании-перевозчику.