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В Пскове велосипедистка попала под колеса «Лады»

ДТП с участием велосипедистки произошло на улице Ижорского Батальона, 10А в Пскове сегодня, 13 июня, в 17.53. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД УМВД РФ по городу Пскову.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Веста», мужчина 1998 года рождения, совершил наезд на велосипедистку, женщину 1940 года рождения. «Лада» ехала со стороны моста в сторону улицы Леона Поземского, а женщина — со стороны улицы Алехина, она поворачивала на Чудскую, уточнили в ОГИБДД.

Предварительный диагноз пострадавшей велосипедистки — закрытая черепно-мозговая травма.